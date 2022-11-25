الأنبا باسيليوس يتفقد مدرسة الشمامسة للمرحلة الابتدائية بالإيبارشية

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، مدرسة الشمامسة للمرحلة الابتدائية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وخلال الزيارة، تابع الأب المطران سير العمل بالمدرسة، كما أكد نيافته لأبنائه الشمامسة أهمية المواظبة على حضور جميع المحاضرات المقدمة لهم.

ومن ناحية أخرى، أختتم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية، أمس، الرياضة الروحية لكهنة إيبارشيتي المنيا، والقوصية، وذلك في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

بدأ اليوم الختامي بصلاة القداس الإلهي، كما أنهى الأب عماد كميل اللعازري، لقاءات الرياضة الروحية، التي دارت حول "تحديات الكاهن"، ثم قدم صاحب النيافة بعض التوجيهات الرعوية، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا لجميع الآباء الكهنة خدمة مثمرة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الرياضات الروحية تأتي في إطار حرص نيافة المطران على توطيد شركة المحبة الأخوية بين جميع الآباء الكهنة، بإيبارشيتي المنيا، والقوصية.

وعلى صعيد أخر اجتمع الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإكليروس الإيبارشي، وذلك في لقائهم الدوري، بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث تكلم الأنبا عمانوئيل في كلمة العظة حول طبيعة، وحضور، وعمل الملائكة في الكتاب المقدس، والكنيسة، وحياتنا الشخصية، وكذلك الأرواح الشريرة، مسترشدًا برئيس الملائكة ميخائيل، الذي يتناسب تذكار عيده هذه الأيام.

ونوه راعي الإيبارشية أنه حيث يكون عمل، وروح الله، الذي ينمو، ويثمر في الخدمة، والرسالة، نجد مقاومة عدو الخير للتعطيل، والتخريب.

تلا ذلك، الاجتماع الدوري لإكليروس إيبارشية طيبة، الذي بدأ بصلاة اليوم الثاني من تساعية الدعوات، ثم ألقى القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية، بمحافظة البحر الأحمر محاضرة بعنوان "سر الإفخارستيا".

وتدور لقاءات الإكليروس هذا العام حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

وفي سياق آخر، وبمناسبة تواجد سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمدينة الأقصر، في زيارة حضارية سياحية مع بعض أصدقائه، أقيم لقاء أيضًا بكنيسة القديس باخوميوس، بدار المطرانية، لنوال بركة رفات القديس موريس.

بدأ اللقاء بالتطواف والألحان الكنسية، ثم توقف الجميع للصلاة بالكنيسة، كما قدم نيافة الأنبا عمانوئيل كلمات الترحيب بسيادة السفير البابوي بمصر، والوفد المرافق له.

تلا ذلك، كلمة من المطران نيقولاس هنري، معبرًا عن أهمية تلك الزيارة بالنسبة له، والوفد المرافق له. واختتمت اللقاء بنوال بركة رفات القديس موريس.