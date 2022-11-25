الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

دقيق
دقيق
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تحفظت مديرية التموين بمحافظة الغربية، على 22 طن ونصف دقيق مدعم محملة في سيارتين نقل، خلال تهريبهما للبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة بالمديرية من ضبط سيارتين نقل محملتين بـ 22 طن ونصف دقيق مدعم، خلال عمليات التهريب للبيع في السوق السوداء بمراكز المحافظة، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتم التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير محضرين للمخالفين، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

ضبط سياسة ونصف الطن دقيق مدعم محملة سيارتين بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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