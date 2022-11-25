ناقد فني: «القاهرة السينمائي» مجبر على تغيير الرواية الحقيقة بسبب القيود المجتمعية

أكد الناقد أسامة عبد الفتاح مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان القاهرة السينمائي، أن أسبوع النقاد متداخل مع مهرجان القاهرة السينمائي جداً، قائلاً: “تقريبًا حاجة واحدة، والسينما بنت الفنون اللي سبقتها، من الكتابة أو الأدب بشكل عام”.

وقال خلال حواره ببرنامج "أطياف"، المذاع على قناة "الحياة"، وتقدمه الدكتورة صفاء النجار، في وقت سابق كان هناك تأثير في تحويل الأعمال الأدبية إلي مسلسلات وأفلام، ولكن مع ظهور العديد من الكتُاب مثل الراحل أسامة أنور عكاشة، ظهر بشكل كبير مصطلح الرواية التليفزيونية، لافتاً: "فبقت الرواية دي هي بديل إلي تحويل نص أدبي صريح الي الشاشة الصغيرة".

وعن الأتهام الذي وجه علي مدار سنوات للمخرج حسن الإمام بسبب فيلم “الثلاثية” لنجيب محفوظ، قال الناقد أسامة عبد الفتاح، بالفعل هناك اتهام كبير ضد المخرج الكبير حسين الإمام، هو أنه اهتم بجوانب معينة في “الثلاثية” وأغفل عن جوانب أخرى الحياة الاجتماعية والفلسفية، لافتاً أنه بالفعل هناك جوانب في “الثلاثية” لم يتم إبرزها كان في الـ 3 أجزاء.

وأضاف:" نفس الاتهام دا طال كثير من السينمائين لما قاموا بتحويل الروايات إلي الشاشة الكبيرة، مؤكداً أن نجيب محفوظ نفسه وضح أن الكتابة وسيط والسينما وسيط آخر، موضحاً أن السينمائي أحياناً بيبقي مجبور أن يقوم بتغير الرواية الحقيقة بسبب بعض القيود المجتمعية.

وأكد: "أن 90% من المشاهد التقليدي مكنش هيرتاح لبعض الأعمال لو مكنش فيها أي تغير في السيناريو، مشيراً إلى أن المطلوب من السينمائي إنه على الأقل يعطي للعمل روح من الرواية، فمثلاً في فيلم دعاء الكراون للراحل طه حسين" المهندس مكنش هيموت في الراوية الحقيقة ولكن في الفيلم مات.

