زاد البحث عن الماتشات المفتوحة في كأس العالم قطر 2022 وأعلنت مجموعة قنوات Bein Soprt إذاعة 22 مباراة عبر شبكتها خلال البطولة الكروية العالمية بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجانا بدون تشفير حيث انطلقت مباريات المونديال بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر في دولة قطر.

الماتشات المفتوحة في كأس العالم قطر 2022

تذيع مجموعة قنوات Bein Soprt القطرية وفقا لتصريحات الإدارة 22 مباراة خلال بطولة كأس العالم وهي كما يلي :-

يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 مباراة انجلترا ضد أمريكا الساعة 9 مساءا.

يوم السبت 26 نوفمبر 2022 مباراة فرنسا ضد الدنمارك الساعة 6 مساءا.

يوم السبت 26 نوفمبر 2022 مباراة الأرجنتين ضد المكسيك الساعة 9 مساءا.

يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 مباراة بلجيكا ضد المغرب الساعة 3 مساءا.

يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 مباراة أسبانيا ضد ألمانيا الساعة 9 مساءا.

يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 مباراة الأورجواي ضد البرتغال الساعة 9 مساءا.

يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 مباراة ويلز ضد انجلترا الساعة 9 مساءا.

يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مباراة تونس ضد فرنسا الساعة 5 مساءا.

يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مباراة بولندا ضد الأرجنتين الساعة 9 مساءا.

يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مباراة اليابان ضد أسبانيا الساعة 6 مساءا.

يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مباراة تونس ضد فرنسا الساعة 5 مساءا. يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مباراة بولندا ضد الأرجنتين الساعة 9 مساءا. يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مباراة اليابان ضد أسبانيا الساعة 6 مساءا. يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مباراة كوستاريكا الساعة 9 مساءا.

يوم الدمعة 2 ديسمبر 2022 مباراة الكاميرون ضد البرازيل الساعة 9 مساءا.

وكانت قد أذاعت مجموعة قنوات Bein Soprt القطرية خلال الأيام السابقة مباراة بلجيكا ضد كندا ومباراة البرازيل ضد صربيا بشكل مجاني دون تشفير.

تردد قناة Bein Soprt لمتابعة مباريات كأس العالم 2022

يرغب الكثيرين في معرفة الماتشات المفتوحة في كأس العالم قطر 2022 حيث يمكن ضبط إشارتها من خلال الإحداثيات التالية:-

قتاة Bein Soprt نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11054 - 12604.

نعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

قتاة Bein Soprt

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12379.

نعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

اقرأ أيضا

تشكيل منتخب السنغال أمام قطر