صفاء النجار: الثقافة نور العقل والقلب وإلهام الروح (فيديو)

قالت الدكتورة صفاء النجار: إن «أطياف تعني التنوع والتعدد والحياة التي تحتمل كل ألوان الطيف الديني والعرقي والسياسي والاجتماعي وغيرها من التنويعات والتصنيفات سواء التي ولدنا عليها، أو التي اخترناها بأنفسنا».

وأضافت «النجار»، خلال تقديم برنامجها "أطياف" المذاع على قناة «الحياة»، أن «الأطياف المختلفة موجودة في الحياة ليس من أجل محاربة بعضنا أو الدخول في صراعات، لكنها موجودة من أجل أن نكمل بعضنا البعض، مثل ألوان الطيف التي تكمل بعضها، لنصل إلى اللون الأبيض، وهو لون الخير والشفاء والنقاء».

وتابعت: «أطياف تعني الأحلام التي تمر على خيال كل مبدع، قبل أن تتحول على يديه لفن خالص، أي القصائد والقصص ولوحات الفن التشكيلي والأفلام والمسرحيات والمقطوعات الموسيقية الشهيرة، كل هذا الإبداع وغيره المخلد في التاريخ كان في الأصل أطياف».

وأشارت الدكتورة صفاء النجار إلى أن برنامجها يهتم بالثقافة؛ لأنها نور العقل، والقلب، وإلهام الروح، وهي الوعي الكافي لكيفية عيش الحياة بأمان، والشخص المثقف هو القادر على إنارة حياته بحكمة وعقل، مضيفة أن «الثقافة أن نعرف أنفسنا ونعرف الناس وكل الأشكال والعلاقات المحيطة بنا، ولذلك لا يوجد أي مجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول سوف تتقدم إلا إذا حاز مواطنوها على درجة كبيرة من الثقافة».

الحياة مجموعة واسعة من الأطياف

وأردفت: «الحياة مجموعة واسعة من الأطياف، ومن خلال الاهتمام بهذه الأطياف يكتمل الوعي الإنساني، وتحدث يقظة القلب والروح، ومد يد العون لكل محتاج، وقادر على التعامل مع كل المحيطين بك، وهذا الذي استطاعت تقديمه الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للآداب عام 2022، التي جعلت من حياتها وسيرتها الذاتية محورًا لأعمالها».