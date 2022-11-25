الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث.. كشف لغز تغيب طفل والتحفظ على 2 طن دواجن فاسدة

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث، نرصدها لكم من خلال نشرة أخبار الحوادث "أهم الأحداث"، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مباحث النزهة تكشف لغز تغيب طفل عمره 4 سنوات عن المنزل

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، في إعادة طفل متغيب عن أهله، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم بتغيب نجله "4 سنوات" عن المنزل.

تم إخطار اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمحل سكن الطفل المتغيب تم رصد مقطع فيديو للطفل المذكور حال سيره صحبة أحد الأطفال يقيم بدائرة قسم السلام أول.

انفجار «كاوتش السيارة» يودي بحياة مواطنة وابنتها في الشرقية

وقع حادث بالطريق الإقليمي تجاه بلبيس بنطاق دائرة قسم أول العاشر من رمضان، أسفر عن مصرع زوجة وطفلتها الرضيعة، وإصابة كل من زوجها و3 من أبنائها بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي تجاه بلبيس، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بالرصيف، ما أسفر عن مصرع زوجة ورضيعتها تقيمان في أنشاص البصل مركز الزقازيق، وإصابة زوجها وثلاثة من أطفالها بسحجات وكدمات متفرقة.

 

التحفظ على أكثر من 2 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 2,100 طن "دواجن كاملة مجمدة"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المديرة المسئولة عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.

 

ضبط 32 ألف قرص أدوية تخسيس ومكملات غذائية مجهولة المصدر في الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 32000 قرص أدوية تخسيس ومكملات غذائية دون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مركز علاج طبيعي بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

طفل المنزل اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية دواجن فاسدة ادوية تخسيس مكملات غذائية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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