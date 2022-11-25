الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بحفله الأخير..علي الألفي يطلب من جمهوره الدعاء لأنغام

الالفي
الالفي
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أقيم مساء أمس حفل المطرب علي الألفي برفقة فرقته الخاصة على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وارتدى علي الألفي خلال الحفل شال عربي طويل حيث تميزت إطلالته بالجمع بين الزي العربي والكاجوال، وقد فاجئ جمهوره بأداء مبهر دفع الجمهور إلى التفاعل والغناء معه طيلة الحفل.

وطالب "الألفي" جمهوره بالدعاء للفنانة أنغام بأن يمن الله عليها بالشفاء حيث تمر حاليا بظرف صحي صعب، كما غنى لها أغنية (ما بتعلمش) ضمن ميدلي أطلق عليه اسم (الحدوتة) جمع خلاله بين الغناء  لبهاء سلطان وويجز وأنغام وأصالة.

كما وجه "الألفي" التحية لروح الفنانة ذكرى وغنى لها مجموعة من أغنياتها التي أحبها الجمهور ولا تزال محفورة في ذاكرته.

وقد أعرب "الألفي" في نهاية الحفل الذي تجاوزت مدته الساعتين عن شكره وامتنانه لفرقته، وللحضور الذين جعلوا من تلك الليلة استثنائية، كما وجه الشكر للدكتور خالد داغر مدير البيت الفني بالأوبرا، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

الأوبرا المصرية البي البيت الد الدعاء الدكتور مجدي صابر

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وائل لطفي

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