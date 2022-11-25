السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسى فى بناء الوطن

بعثت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم الجمعة، 25 نوفمبر 2022.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نمضي معًا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا، وبینما یحتفل العالم بیوم القضاء على العنف ضد المرأة، تمضي مصر بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسي في بناء الوطن، فھي الدرع الحامية التي تصون الأمة ومستقبلھا".