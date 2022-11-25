الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة إتيكيت: المبالغة ليست صحيحة ويجب الابتعاد عن التصنع

سارية الخاير
سارية الخاير
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كشفت سارية الخاير، خبيرة الإتيكيت وبروتوكول لغة الجسد والسلوك الاجتماعي، عن أهم قواعد الإتيكيت وآداب السفرة، مؤكدة أن الإتيكيت لا يقتصر فقط على السفرة، متابعة: «هناك أنواع كثيرة مثل البروتوكول والإتيكيت المهني والإتيكيت الاجتماعي، وإتيكيت الظهور الإعلامي».

وأضافت الخاير خلال حوارها مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن المبالغة في الإتيكيت ليست صحيحة، ويجب أن نبتعد عن التصنع، متابعة: «تناول العنب أو الزيتون مثلًا ممكن يكون عن طريق الشوكة أو اليد، أو الخلة».

وأشارت إلى أن إتيكيت السفرة وتناول الطعام جزء من الإتيكيت الاجتماعي، موضحة أن الإتيكيت هو طريقة التعامل الصحيحة في المكان والزمان المناسبين بما يتناسب مع البيئة المحيطة والعادات والتقاليد.
وتابعت: «إتيكيت الظهور الإعلامي، أصبح شاملًا لكل الأمور، مثل ألوان الملابس وطريقة التعامل مع الضيوف والجلوس المناسب، وطريقة الظهور على الكاميرا وطبقة الصوت».

الاتيكيت اصول الاتيكيت قواعد الإتيكيت سارية الخاير آداب السفرة اتيكيت تناول العنب برنامج صباح البلد

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