إيقاف جزئي بطريق الإسماعيلية السويس إثر انقلاب سيارة نقل

شهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، اليوم الجمعة، إيقافًا جزئيًا، بعد انقلاب سيارة نقل، بنزلة السويس، دائرة فايد الإسماعيلية، وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، بلاغًا من النجدة بحادث انقلاب سيارة نقل رقم (ج م ر ٤٧٦٧).

وتلقى اللواء محمود عاشور، إخطارًا بعمل جزئي للطريق، وإصابة السائق بكدمات.

من جانبه، وجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مدير مناوب الشبكة الوطنية باتخاذ الإجراءات العاجلة.

وتم إبلاغ كلا من فرع هيئة إسعاف الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة فايد لدفع معدات ثقيلة لفتح الطريق، إدارة المرور، مأمور قسم فايد.