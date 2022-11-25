الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكري القديسة كاترينا الإسكندرانية البتول الشهيدة

تُحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، ذكري القديسة كاترينا الإسكندرانية البتول الشهيدة، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرتها قائلا: وُلدت القديسة كاترين من أبوين مسيحيين غنيين الإسكندرية سنة 294 فكانت تتحلى من صغرها بالحكمة والعقل الراجح والحياء وكانت والدتها تعلّمها منذ صغرها على محبة السيد المسيح وتغذّيها بسير الشهيدات.

وتابع: “التحقت كاترين بالمدارس وتثقفت بعلوم زمانها وكانت مثابرة على الاطلاع والتأمل في الكتاب المقدس ولما بلغت الثامنة عشر كانت قد درست اللاهوت والفلسفة على أيدي أكبر العلماء المسيحيين، حينذاك أدركت من خلال دراساتها بطلان العبادة الوثنية وفسادها”.

وأوضح الأب وليم عبد المسيح: "حركت النعمة الإلهية قلبها للبحث عن الحقيقة، وشاهدت في رؤيا العذراء مريم تحمل الطفل يسوع فأسرعت إلى أحد الكهنة المسيحيين وقصت عليه الرؤيا وطلبت الإرشاد وصادف هذا الكلام ما يجول في دأخلها فعكفت على دراسة الكتاب المقدس يساعدها في ذلك الكاهن فاستنارت بصيرتها وألحت عليه في طلب المعمودية وعمدها باسم " كاترينا ".

وتابع: “بعد أن نالت بركة المعمودية اشتاقت أن تجاهد في تثبيت المؤمنين بالرب يسوع المسيح ولما سمع الإمبراطور مكسيميانوس قصتها غضب وأرسل الجنود ليأتوا بها إلى المعبد الوثني حيث كان الإمبراطور وهناك وبخته على ضلاله وجهله فاندهش الإمبراطور لشجاعتها وانبهر لجمالها المفرط فاستدعاه إلى قصره وأحضر لها خمسين عالما وثنيا”.

واستكمل: "أمر الإمبراطور جنوده أن يعذبوها بأشنع العذابات ثم وضعوها في السجن وطلب من زوجته محاولة إقناعها ولما ذهبت إلى السجن كان معها القائد " بروفيريوس" فأوضحت لهما صحة الإيمان المسيحي فآمنا ونالا سر المعمودية المقدسة. فقد الإمبراطور صوابه عندما عرف أن زوجته وبورفيروس حارس السجن قد آمنا بالسيد المسيح فأمر بتعذيبها وقطع رأسيهما فتأثرت الجماهير حين رأوا الملكة وحارس السجن ومائتين من الجنود قد تقدموا للاستشهاد فشعر الإمبراطور بفشله في تعذيب الفتاة فأمر بنفيها ومصادرة ممتلكاتها".

وتابع: “تأسّفت القديسة لأنها لم تحظَ بشرف الاستشهاد لكن الإمبراطور أصابته نوبة جنونية فأمر بقطع رأسها بدلاً من نفيها وقد تم ذلك في 25 نوفمبر سنة 307م وهي في التاسعة عشر من عمرها”.

واختتم: “نالت إكليل الشهادة ودفنت بالإسكندرية وبعد استشهادها بخمسة قرون رأى راهب في سيناء جماعة من الملائكة يحملون جثمانها الطاهر ويطيرون به ويضعونه بحنان على قمة جبل في سيناء انطلق الراهب إلى قمة الجبل فوجد الجسد الطاهر كما نظره في الرؤيا وكان يشع منه النور فحمله الراهب إلى كنيسة موسى النبي ونُقل الجسم المقدس بعد ذلك إلى كنيسة التجلي في الدير الذي بناه الإمبراطور جوستنيان في القرن السادس وعُرف الدير باسم دير سانت كاترين”.