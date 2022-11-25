إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الفيوم

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى فى نطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.