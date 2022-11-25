الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الفيوم

ارشيفية
ارشيفية
ads

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى  اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى فى نطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. 

 وتبين إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص محافظة الفيوم مواطنين النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

القبض على منة شلبى فى مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات

مصادر: منة شلبى ضُبطت بـ«ماريجوانا» بعد وصولها من نيويورك

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

مصادر: منة شلبى ضُبطت بـ1.5 كيلو ماريجوانا

محافظ الإسكندرية: إجراءات رادعة ضد التلاعب بالأسعار وحجب السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير