بعد تعرضه لأزمة صحية.. أول ظهور لعبدالرحمن أبو زهرة مع ابنه

ظهر الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وهو يجلس بجانب ابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة في أحد الأماكن، حيث يقضيان يوم الجمعة بصحبة بعضهما البعض، بعد فترة طويلة من الاختفاء إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها في الشهور الماضية.

ونشر الموسيقار أحمد أبو زهرة صورة تجمعه ووالده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من داخل أحد الأندية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلّق عليها بقوله: «أحلى يوم جمعة بقضيه مع بابا في النادي».

ويعد هذا الظهور الأحدث للفنان القدير منذ شهرين، حيث ظهر الفنان القدير بصحبة نجله بعد عدة من مروره بوعكة صحية ألزمته المكوث بالمستشفى، حيث عانى من تدهور في الرئتين بسبب كثرة المضادات الحيوية وتغيير مفصل الحوض.