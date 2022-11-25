الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تعرضه لأزمة صحية.. أول ظهور لعبدالرحمن أبو زهرة مع ابنه

عبدالرحمن أبو زهرة
عبدالرحمن أبو زهرة مع ابنه
ads

ظهر الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وهو يجلس بجانب ابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة في أحد الأماكن، حيث يقضيان يوم الجمعة بصحبة بعضهما البعض، بعد فترة طويلة من الاختفاء إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها في الشهور الماضية.

ونشر الموسيقار أحمد أبو زهرة صورة تجمعه ووالده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من داخل أحد الأندية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلّق عليها بقوله: «أحلى يوم جمعة بقضيه مع بابا في النادي».

ويعد هذا الظهور الأحدث للفنان القدير منذ شهرين، حيث ظهر الفنان القدير بصحبة نجله بعد عدة من مروره بوعكة صحية ألزمته المكوث بالمستشفى، حيث عانى من تدهور في الرئتين بسبب كثرة المضادات الحيوية وتغيير مفصل الحوض.

التواصل الإجتماعى فيس بوك الجمع التواصل الاجتماعي التى التواصل التواصل الاجتماع الج الأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

القبض على منة شلبى فى مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

15 مصابا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسى فى بناء الوطن

فحص وعلاج 1500 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير