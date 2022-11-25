«الشباب والرياضة» تختتم تدريب مكتب فن إدارة الحياة لـ500 متدرب بشمال سيناء

اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية للشباب لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بالعريش، تحت شعار "اعرف نفسك"، والذي أقيم على مدار ٣ أيام بمشاركة ٥٠٠ متدرب بالعريش وبئر العبد.

تناولت المحاضرات، والتي ألقتها الدكتورة نيرفانا فاضل، منسق عام مكتب فن إدارة الحياة، الحديث عن تطوير الذات وكيفية اكتشاف النفس وتطويرها وتحديد أهداف قابلة للتحقيق وكيفه الوصول إليها والروحانيات وترجمة الرسائل الربانية وكيفية استقبالها والتعامل معها.

كما تناولت المحاضرات والتي ألقاها الدكتور محب الفونس تحت عنوان "المرونة النفسية" كيفية امتلاك القدرة على التعامل مع المشكلات والتحديات والتوتر والضغوط النفسية وكذلك النهوض مجددا بعد التعرض للعقبات والنكسات والصدمات والتعافي بعد أي منهم.

وتناولت المحاضرات، والتي ألقاها الدكتور حسن محمود، تحت عنوان "العدسة النفسية" كيفية تأثير الأفكار والمشاعر على سلوك الإنسان، وكيفية السيطرة علي التفكير الافتراضي السلبي والحد منه، واختيار أهداف وفقاً للمقومات والقدرات الشخصية، وعدم الانسياق خلف آراء وكلام الأخرين.

كما قدمت إيناس عراقي، المنسق الإعلامي للمكتب، محاضرة توعوية بالتغيرات المناخية، كما قام أعضاء المكتب والمتدربين بزراعة شجر زيتون بالمدينة الشبابية بالعريش مساهمة منهم في التوعية بالتغيرات المناخية.

واختتمت فعاليات الدورة بيوم ترفيهي للشباب يتخلله بعض الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية وقام أعضاء المكتب واللجنة المنظمة بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.

وأبدى الشباب المشارك في الدورة التدريبية سعادتهم بتنفيذ هذه الدوره بمحافظة شمال سيناء، كما وجهو الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باهتمامه الشديد بالشباب في كل مناحي الحياة العلمية والعملية وبالأخص في محافظة شمال سيناء.

ياتي ذلك ضمن خطة عمل وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارات المركزية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسيناء، والعمل على إشراك أكبر عدد من شباب ونشء شمال سيناء فى تلك البرامج، إضافة إلى مشاركتهم فى الأنشطة التى تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية فى إطار توجيهات القيادة السياسية.