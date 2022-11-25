مصر وقبرص تبحثان تعزيز أطر التعاون العسكرى

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية، حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك "ميدوزا– 12".

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين الصديقين، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

من جانبه أكد الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، قائد الحرس الوطني القبرصي، اعتزاز بلاده بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في العديد من المجالات، وتقديره لجهود القوات المسلحة المصرية في إرساء دعائم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.