الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسبب فى وفاتها وهرب.. ضبط سائق ميكروباص صدم طالبة فى المقطم

ارشيفية
ارشيفية
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 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سائق صدم طالبة، مما أدى لوفاتها في إطار جهود الوزارة لكشف غموض بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.

كشفت التحريات أنه حال سير ميكروباص بدون ركاب  قيادة سائق، مقيم بدائرة القسم "لاذ بالفرار تاركاً السيارة"، اصطدم بطالبة مقيمة بدائرة القسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقلها لأحد المستشفيات".

وذلك حال عبورها الطريق محل البلاغ نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها، وبسؤال والدها أيد ما سبق واتهم قائد الميكروباص في وفاتها .

باتخاذ الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

الداخلية ضبط سائق المستشفيات طالبة كسور وكدمات

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