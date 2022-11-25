الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انفجار «كاوتش السيارة» يودى بحياة مواطنة وابنتها فى الشرقية

انفجار «كاوتش السيارة
انفجار «كاوتش السيارة
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وقع حادث بالطريق الإقليمي تجاه بلبيس بنطاق دائرة قسم أول العاشر من رمضان، أسفر عن مصرع زوجة وطفلتها الرضيعة، وإصابة كل من زوجها و3 من أبنائها بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي تجاه بلبيس، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بالرصيف، ما أسفر عن مصرع زوجة ورضيعتها تقيمان في أنشاص البصل مركز الزقازيق، وإصابة زوجها وثلاثة من أطفالها بسحجات وكدمات متفرقة.

كشفت التحريات عن انفجار إطار السيارة الأيمن واختلال عجلة القيادة في يد الزوج، ما أسفر عن انحراف السيارة واصطدامها بالرصيف.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى الزوامل والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث الطريق الإقليمي قسم أول العاشر اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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