«البيطريين» تطالب بتأمين الأطباء من مخاطر المهنة وإصابات العمل

صرّح الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بأن الأطباء البيطريين يتعرضون يوميا لمخاطر مهنية كثيرة في أثناء أداء أعمالهم، ويجب أن يتم توفير بيئة عمل آمنة لهم حفاظا عليهم من المخاطر والإصابات وحفاظا على حياتهم.

وتعقيبًا على إصابة طبيب بالفيوم أثناء القيام بأعمال تحصين الحيوانات نتيجة مهاجمة حيوان له، ما سبب إصابات عدة استوجبت جراحة عاجلة، قال محمد سيف إن الأمر متكرر أثناء تعامل الأطباء مع الحيوانات لعدة أسباب، منها عدم وجود عمالة مساعدة للطبيب تقوم بربط وتأمين الحيوان قبل مناظرة الطبيب للحالة والتعامل معها، وكذلك نتيجة الكم الكبير من المسئوليات الملقاة على عاتق الطبيب الحكومي من تحصين وتسجيل وترقيم وتحصيل مقابل الخدمات وكتابة تقارير ومحاضر، وكل هذا يتم منه منفردا في نفس الوقت وفي أماكن مفتوحة بالقرى والنجوع ومن بيت لبيت، وتوقف التعيينات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، سواء للأطباء أو الهيئة المعاونة، ما ساهم أيضا في زيادة المخاطر المهنية نتيجة تحميل العدد الحالي بكل الأعباء اليومية.

ولهذا نطالب بتأمين لجان التحصين بتوفير العمالة المساعدة للطبيب ولو بشكل تعاقد مؤقت، ونطالب أيضا بفتح باب تعيينات أطباء شباب جدد لسد العجز الحالي بالجمهورية، والذي يزيد على 15 ألف طبيب، بالإضافة لضرورة تأمين المجازر ولجان تفتيش اللحوم والخدمات بشرطة بيطرية متخصصة لتجنب اعتداءات الجزارين ومن يتم التفتيش عليهم على الأطباء.

وطلب الأمين العام من الدولة ضرورة إعادة النظر في ضرورة صرف بدل مخاطر مهنية ورفع قيمة بدل العدوى، وصرف تعويضات إصابة عمل لمن يتعرض منهم لأي مخاطر وإصابات أو عدوى بأحد الأمراض المشتركة.

وناشد الدكتور محمد سيف جموع الأطباء البيطريين توخي الحذر في أثناء تأدية عملهم، وعدم المجازفة بفحص حيوانات دون تأمينها الجيد وربطها من أصحابها.