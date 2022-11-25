محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة وأعضاء نادي الشرقية الرياضي

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء البرلمان لبحث ومناقشة المشكلات التي يعاني منها النادي وتوفير الحلول العاجلة لها لاستمرار تقديم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الشرقية الرياضي باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وخلال اللقاء أطلع رئيس نادي الشرقية الرياضي محافظ الشرقية على جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي والمقرر انعقادها غدا للارتقاء بكافة الخدمات التي يقدمها نادي الشرقية الرياضي.

كما تم استعراض المشكلات التي يعاني منها النادي ومنها التراخيص الخاصة بالمحال التجارية وكذلك عرض الرؤى والأفكار الاستثمارية لتعظيم فرص الاستثمار بالنادي لزيادة موارده بما يحقق الاستقرار لمجلس الإدارة والنهوض بالخدمات المؤداة لأعضاء الجمعية العمومية.

وحرصا منه على مصلحة النادي، كلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بتقديم كافة التيسيرات وحل مشكلات نادى الشرقية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائه.

كما كلف المحافظ رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفحص ودراسة كافة المشكلات المتعلقة بمنح التراخيص فيما لا بخالف القانون لتشغيل المحال التجارية لتوفر فرص عمل للشباب ولتدر دخلا للنادي للاستفادة من تحسين جميع الخدمات المؤداة للأعضاء.

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله له اليوم وأعضاء مجلس إدارة النادي لمساندة نادي الشرقية الرياضي في كافة الألعاب الجماعية والفردية وكذلك مد يد العون لحل المشكلات المتعلقة بالاستثمار وتراخيص المحال التجارية، مؤكداً أن نادي الشرقية الرياضي سيظل بأعضاء جمعيته العمومية مركزا لتحقيق البطولات والانتصارات ورفع اسم المحافظة محليا واقليميا.