الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بطريرك الإسكندرية يفتتح كنيسة سانت كاترين في السويس بعد تطويرها (صور)

نائب محافظ السويس
نائب محافظ السويس يهنئ البطريرك
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افتتح البابا ثيودروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذوكس بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا الكنيسة اليونانية «سانت كاترين» بمحافظة السويس، بعد انتهاء أعمال تطويرها. 

ورأس صلاة القداس البابا ثيودروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذوكس بابا الإسكندرية وأفريقيا، بحضور نائب البطريرق نيكوزموس ومطارنة إفريقيا وسفير اليونان في مصر نيكولا غاري ليدس، والقنصيلة اليونانية بالإسكندرية ديسبينا خاسيوغرو، كما حضر الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، نيابة عن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية وممثلي الأزهر والأوقاف.

وقالت نائب رئيس الجالية اليونانية في مصر ورئيس لجنة الكنائس خريساني سكوفاريد "سولا"، إن كنيسة سانت كاترين في السويس عام 1923، لتقدم خدماتها لأبناء الجالية اليونانية في السويس والذين كان أغلبهم يعملون في التجارة والملاحة.

وأضافت سولا أن الجالية اليونانية نشأت في السويس قبل حفر القناة، وعقب شق قناة السويس زادت أعداد اليونانيين وعملوا في التجارة والأنشطة البحرية والاقتصادية المتعلقة بالملاحة في القناة وحركة السفن.

وتابعت خريساني أن اليونانيين ظلوا في عملهم وتجارتهم عقب قرار الرئيس جمال الناصر تأميم القناة، ورفضوا المغادرة كباقي الجاليات، وهناك علاقات طيبة تربط بين أهالي السويس وأبناء الجالية، ولم يكن غريبا على الأهالي أن يتصدون لحماية الكنيسة وتأمينها خلال أحداث الثورة رغم انها كانت مغلقة ولم يتردد عليها أبناء الجالية.

وقال نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، إن وفدا من الجهاز التنفيذي شارك في افتتاح الكنيسة لتعود وتؤدي خدماتها لأبناء الجالية على أرض السويس، وحرصوا على تقديم التهنئة لأشقائنا الاقباط، وسط حضور مكثف من الدبلوماسيين وأبناء الجالية من مختلف المحافظات، ومن خارجة مصر.

وقدم الدكتور عبدالله رمضان التهنئة للبابا ثيودروس الثاني بطريرق الأرثوزكس الروم، وراعي الكنيسة في السويس غابريال، وأبناء الجالية اليونانية وجميع الحاضرين نيابة عن اللواء عبدالمجيد صقر.

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مصر السويس الكنيسة سانت كاترين الاقباط الجالية اليونانية

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