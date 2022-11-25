أهالي القليوبية عن «حياة كريمة»: «شغل محصلش قبل كده» (فيديو)

أجرت فضائية "اكسترا نيوز"، جولة في شوارع محافظة القليوبية للحديث مع المواطنين عن مستوى الخدمات بالمحافظة.

- لقاءات مع المواطنين

وقال الحاج سعيد عبد المجيد صوان: "الخدمات هنا 100 % ، وزي الفل وكله تمام، وفي عهد الرئيس السيسي حصل شغل محصلش قبل كده ولا هيحصل، وتحيا الرئيس السيسي بأمانة، كل حاجة زي الفل، والمياه كانت وحشة وبقى فيه تحسن وكويسة، وكل حاجه تمام التمام".

من جانبه، وجه المواطن أحمد أبو زهرة، الشكر للحكومة على التطوير الدائم وتنقية المياه، وعمل المحطات الجديدة، معقبًا: "الخدمة تحسنت عن السابق بكثير، والخطوط كانت متهالكة، ومبقاش فيه انقطاع في المياه وبقت موجودة باستمرار، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة ومتابعة المحليات".

فيما قال المواطن محمود سعد عبد الوهاب: "المياه كانت سيئة جدًا في الأول، لكن تحسنت كثيرًا بفضل جهود مبادرة حياة كريمة، خاصة بعد افتتاح عدد من المحطات الجديدة للمياه، وأصبحت المياه موجودة باستمرار دون انقطاع، وتابع: الناس كلها حست بطفرة حياة كريمة، والحفاظ على صحة الإنسان".