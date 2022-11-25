الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موفد «القاهرة الإخبارية»: الإحباط يسيطر على الشارع اللبنانى بسبب البرلمان

لبنان
لبنان
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أفاد أحمد سنجاب، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" في لبنان، بأن الإحباط سيطر على عناوين الصحف اللبنانية، اليوم الجمعة، بسبب عدم توافق البرلمان على اختيار رئيس جديد للبلاد.

وقال "سنجاب"، في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة بيروت، في برنامج "صباح جديد"، إن فشل الجلسات المتعاقبة لمجلس النواب اللبناني في اختيار رئيس للبلاد هو عناوين الصحف اللبنانية اليوم، حيث عنونت صحيفة "النهار" المانشيت الرئيسي لها "نواب عابثون.. ومخاوف من طعون التوازنات"، وكتبت صحيفة "اللواء" عنوان "الانشطار يرفع منسوب الرتابة الرئاسية"، كما تصدر مانشيت "لا رئيس للجمهورية قبل الربيع والصيف" صحيفة "الشرق اليوم".

وعن الشارع اللبناني، كشف موفد "القاهرة الإخبارية" عن أن التشاؤم يسيطر على الشارع بسبب أداء مجلس النواب الذي يرون أنه ليس على قدر المسئولية.

كما أكد موفد «القاهرة الإخبارية» أن الملفات الاقتصادية هي التي فرضت نفسها بشكل كبير على الصحف طوال الأسبوع بعد اتخاذ قرار جديد برفع سعر الدولار الجمركي عشرة أضعاف بدءًا من الشهر القادم، بعد حالة التضارب في التصريحات بين حاكم مصرف لبنان ووزير المالية، حول موعد تطبيق القرار في ظل غياب قانون إصلاح الوضع البنكي، وتحذيرات من البنك الدولي من هشاشة الوضع المصرفي في لبنان.

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