محافظ أسيوط: إنشاء مركز تنمية أسرة ووحدة صحية بقرية الزرابى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة والوحدة الصحية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال، في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا.

وذلك لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة التفقدية محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأسامة كامل نائب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة والذي يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي)، يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة، بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية، كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء الوحدة الصحية وتابع معدلات التنفيذ وفقًا لأحدث المواصفات.

ووجه محافظ أسيوط بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية بمشروعات مركز تنمية الأسرة والوحدة الصحية، موجهًا مسئولي جهاز التعمير بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة ومراعاة الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأكد اللواء عصام سعد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكل التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدًا بتكاتف جهود كل المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم ويجرى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالي 1979 مشروعًا بتكلفة إجمالية لكل المشروعات بلغت 44 مليار جنيه تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعًا (1227 فصلًا دراسيًا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والرى 28 مشروعًا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعًا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعًا، والاتصالات 149 مشروعًا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعًا متنوعًا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بـ 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي: "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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