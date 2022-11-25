الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير محطة معالجة الصرف الصحي بشبين القناطر: هدفنا التخلص من الملوثات (فيديو)

الصرف الصحي
الصرف الصحي
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قال المهندس سمير الوكيل، مدير محطة معالجة الصرف الصحي في شبين القناطر، إن الهدف الرئيسي للمحطة هو التخلص من الملوثات للحفاظ على البيئة، والصحة العامة للمواطنين، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأنه يعتبر كنز.

وأضاف الوكيل، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن وصول مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة تحمي خزان مياة الشرب من الملوثات، وبالتالي حماية المواطنين من الأمراض.

وأشار مدير محطة معالجة الصرف الصحي في شبين القناطر، إلى أن المحطة تضمن عدم وصول مياه الصرف الصحي للبحار، وبالتالي التقليل من الملوثات عن طريق معالجتها واستخدامها في الزراعة.

وأوضح مدير محطة معالجة الصرف الصحي في شبين القناطر، أن المعالجة بالمحطة ثنائية، وسنعمل على تطويرها مستقبلًا، للاستخدام في المشروعات العملاقة، لافتًا إلى أن المرحلة بها ثلاث مراحل، وحيث أن سعة المرحلة الأولى والثانية تصل إلى 30 ألف لتر مكعب، وتخدم 250 ألف نسمة بمدينة شبين القناطر، و12 قرية مجاورة، و113 عمارة بالإسكان الجديد، أما المرحلة الثالثة فستعها 95 ألف لتر مكعب، وستصل إلى 750 ألف نسمة.

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