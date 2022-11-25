الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين إثر مشاجرة بالأسلحة داخل قرية فى بنها

مشاجرة بالأسلحة داخل
مشاجرة بالأسلحة داخل قرية ببنها
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أُصيب ثلاثة أشقاء إثر مشاجرة بالأسلحة النارية مع أشخاص آخرين بقرية ميت الحوفيين التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول (هاني م. م.) 16 سنة- مصابًا بطلق خرطوش بالوجه، و(محمد م. م.)- 57 سنة، مصابًا بجروح بالجسم، و(دينا م. م.)- 24 سنة- مصابًا بجروح وسحجات. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى الواقعة، وتبيّن من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين ثلاثة أشخاص أشقاء وأشخاص آخرين من قرية ميت الحوفيين بمدينة بنها ووجود إصابات برش خرطوش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بضبط المتهمين والتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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