جاريث بيل يقود هجوم ويلز أمام إيران في كأس العالم 2022

أعلن روبرت بيج، المدير الفني لمنتخب ويلز، عن تشكيل فريقه، الذي سيواجه نظيره الإيراني، في الثانية عشرة ظهرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوسيل الإيقوني)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2022.

وسيقود جاريث بيل هجوم المنتخب الويلزي، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من كيفير مور، أرون راموسي.

وكانت ويلز، قد تعادلت في مباراتها الماضية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكل منهما، بينما سقط إيران، في فخ الخسارة الثقيلة أمام إنجلترا، بستة أهداف مقابل هدفين.

ويتقاسم منتخبا ويلز، والولايات المتحدة، المركزين الثاني والثالث، برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب إيران، المجموعة دون رصيد من النقاط.

وجاء تشكيل منتخب ويلز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: واين هينيسي

خط الدفاع: نيكو ويليامز، بين ديفيز، كريس ميفام، جو رودون، كونور روبرتس

خط الوسط: هاري ويلسون، أرون رامسي، إيثان أمباديو

خط الهجوم: جاريث بيل، كيفير مور

ويطمح منتخب ويلز، لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بينما لا بديل للمنتخب الإيراني، سوى حصد النقاط الثلاثة إذا ما أراد الابقاء على آماله في المجموعة.

وسيلتقى منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة، في التاسعة مساء، على ستاد البيت بمدينة الخور، ضمن لقاءات المجموعة ذاتها.

قائمة منتخب ويلز

واين هينيسي (نوتنجهام فورست)، داني وارد (ليستر سيتي)، آدم ديفيز (ستوك سيتي)

وفي خط الدفاع: نيكو ويليامز (نوتنجهام فورست)، بن ديفيز (توتنهام هوتسبر)، بن كابانجو (سوانزي سيتي)، جو رودون (رين)، كريس ميفام (بورنموث)، إيثان أمبادو (سبيزيا)، كريس جونتر (إيه إف سي ويمبلدون)، كونور روبرتس (بيرنلي)، توم لوكيير (لوتون تاون)

وفي خط الوسط: آرون رامسي (نيس)، جو ألين (سوانزي سيتي)، هاري ويلسون (فولهام)، جو موريل (بورتسموث)، ديلان ليفيت (دندي يونايتد)، روبن كولويل (كارديف سيتي)، جوني ويليامز (سويندون تاون)، ماثيو سميث (ميلتون كينز دونز)، سوربا توماس (هدرسفيلد تاون)

في الهجوم: جاريث بيل (لوس أنجلوس إف سي)، دان جيمس (فولهام)، كيففر مور (بورنموث)، مارك هاريس (كارديف سيتي)، برينان جونسون (نوتنجهام فورست).

قائمة منتخب إيران

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند (بيرسيبوليس)، أمير عابدزاده (بونفيرادينا الإسباني)، حسين حسيني (الاستقلال)، بيام نيازمند (سيباهان)

الدفاع: صادق محرمي (دينامو زغرب الكرواتي)، إحسان حاج صفي وميلاد محمدي (أيك أثينا اليوناني)، شجاع خليل زاده وحسين كنعاني (الأهلي القطري)، مجيد حسيني (قيصري سبور التركي)، رامين رضائيان (سيباهان)، أبو الفضل جلالي (الاستقلال)

الوسط: سعيد عزت اللهي (فايلي الدنماركي)، سامان قدوس (برنتفورد الإنجليزي)، أحمد نور اللهي (شباب الأهلي الإماراتي)، روزبه جشمي (الاستقلال)، علي كريمي (قيصري سبور التركي)

الهجوم: علي رضا جهانبخش (فينورد الهولندي)، مهدي طارمي (بورتو البرتغالي)، كريم انصاري فرد (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، وحيد أميري ومهدي ترابي (بيرسيبوليس)، علي قلي زاده (شارلروا البلجيكي)، سردار ازمون (باير ليفركوزن الألماني).