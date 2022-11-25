الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة، و54 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 348 شاحنة، و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 422 شاحنة، و32 سيارة. 

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين "دليلة" و"الحرية 2"، واستقبل الميناء بالأمس السفينة "بوسيدون إكسبريس".

وغادرت السفن الثلاث "دليلة" و"الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس" الميناء، كما تم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 320 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة "سينا" ومغادرة السفينتين "بريدج" و"سينا"، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1260 راكبًا بموانئها.

السويس ميناء الهيئة موانئ البحر الأحمر سفينة

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