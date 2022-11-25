الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: 11% نمو بمؤشرات القطاع بالبورصة خلال سبتمبر

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن تسجيل مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة نحو 1230 نقطة خلال سبتمبر 2022، مقارنة بـ 1569 نقطة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي بلغ 339%، وبمعدل نمو شهري 11%، بعد أن سجل في اغسطس الماضي نحو 1219 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي: «المصرية للاتصالات، وراية لخدمات الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي».

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12779.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 2516.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.44% ليغلق عند مستوى 3637.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.26% ليغلق عند مستوى 15387.87 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3493.21 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 19.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 841.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 533 مليار جنيه إلى 548.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.3 مليار جنيه إلى 155.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 686.3 مليار جنيه إلى 704.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.7%.

مؤشرات قطاع الاتصالات بالبورصة
مؤشرات قطاع الاتصالات بالبورصة

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