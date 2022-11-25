الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1808 قضية تموينية في حملات مكبرة بالمحافظات

حملات التموين
حملات التموين
ads

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1808 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 2 قضية بيع بأزيد " أرز أبيض". 

 وذلك بمضبوطات بلغت (2,250 طن أرز أبيض "عينى")، 2 قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (28,040 طن أرز أبيض "عينى")، 74 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (637,820 طن أرز شعير "عينى").

كما تم ضبط قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (17,195 طن "مكرونة – سكر حر – ملح – عدس – فول – مسلى – شعرية سريعة التحضير" – 150 كيلو جرام دقيق أبيض "عينى" – 3360 عبوة زيت طعام، وكذا ضبط 442 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (11,370 طن دقيق أبيض "عيني" – 22,200 طن "مكرونة – ملح - أعلاف" - 2400 عبوة "مقرمشات" – 3830 عبوة سجائر).

- ضبط 918 قضية في مجال مخالفات المخابز

كما تم ضبط 918 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندي"- 170 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 203 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 533 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (49,350 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي") 

وتم ضبط 27 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8,250 طن دقيق بلدى "عينى"- 81,978 طن "سكر تموينى – أقماح محلية" – 353 إسطوانة بوتاجاز – 20200 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (859,003 طن "مستندي – عيني") أبرزها (49,350 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي"– 8,250 طن دقيق بلدى "عيني"- 30,290 طن أرز أبيض "عينى"- 637,820 طن أرز شعير "عيني" – 39,395 طن "مكرونة – سكر حر – ملح – عدس – فول – مسلى – شعرية سريعة التحضير - أعلاف" - 11,520 طن "دقيق أبيض عيني " - 81,978 طن "سكر تمويني – قمح محلي" ، وكذا ضبط (5760 عبوة زيت طعام -  353 إسطوانة بوتاجاز - 20200 لتر مواد بترولية -  3830 عبوة سجائر)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

حملات مكبرة بالمحافظات إدارات وأقسام شرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إنتاج خبز ناقص الوزن بيع بازيد من السعر جرائم التموينية حملاتها التموينية المكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

3 مصابين إثر مشاجرة بالأسلحة داخل قرية فى بنها

«الاتصالات»: 4325 مكتب البريد في المحافظات بنهاية سبتمبر الماضي

الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل

في ثاني مبارياته بكأس العالم.. ثلاثي هجومي يقود منتخب إيران أمام ويلز

ضبط مالك مخبز باع 25 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير