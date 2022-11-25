فرقة التخت العربي تحيي حفلاً على مسرح الجمهورية.. الللية

تحيي فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلًا غنائيًا اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح الجمهورية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي التي تعاون خلالها مع كبار المطربين وساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

فرقة التخت العربي شاركت في الاحتفال بالعيد القومي الـ 103 لمحافظة المنيا بحفل غنائي وموسيقي كبير، حضره اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك بالمسرح الروماني بكورنيش النيل.

شهد الحضور عددا من الفقرات الموسيقية والغنائية لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض، وقدم المحافظ خالص التحية والإعزاز والتقدير لشهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

فرقة التخت العربي تضم عدد من العازفين والمطربين، واهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، كما قدمت خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات الغنائية الناجحة، وحصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010.