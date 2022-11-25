الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اضطراب الملاحة وانخفاض الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المُقبلة، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية صباحًا.

وحذر خبراء الأرصاد من الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، مناشدين المواطنين متابعة النشرة الجوية خلال الأيام القادمة نظرا للتغيرات التي تطرأ على حالة الطقس.

ومن المتوقع سقوط الأمطار على مناطق من الساحل الشمالي والوجه البحري وشمال سيناء، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح التى تصل إلى 50 كم على الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد والوجه البحرى على فترات متقطعة، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

ونصحت الهيئة، المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:

  • القاهرة والوجه البحرى 22-15
  • السواحل الشمالية 21- 14
  • جنوب سيناء 27- 17
  • شمال الصعيد 23-11
  • جنوب الصعيد 26-17

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

  • القاهرة والوجه البحرى 22-15
  • السواحل الشمالية 20- 14
  • جنوب سيناء 27- 17
  • شمال الصعيد 23-11
  • جنوب الصعيد 26-17

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين:

  • القاهرة والوجه البحرى 22-15
  • السواحل الشمالية 20- 14
  • جنوب سيناء 27- 17
  • شمال الصعيد 23-11
  • جنوب الصعيد 26-17
هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة حالة الطقس الطقس

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وائل لطفي

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