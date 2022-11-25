تكريم سوسن بدر ورياض الخولي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. الليلة

تنطلق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، حيث تبدأ عروض السجادة الحمراء والكرنفالات الاحتفالية بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وتبدأ المراسم الرسمية لحفل الافتتاح في السابعة والنصف مساءً، والذي يقوم بإخراجه محمد هشام الشهير بـ"ميدو بلبل"، وهو أحد الفائزين بجائزة عصام السيد للعمل الأول فى إحدي دورات المهرجان، حيث تفتتح الحفل بالأوبريت الغنائي "لأن الحلم عاش" غناء المطربة مروة ناجي والمطرب وائل الفشني، ومن كلمات الدكتور مصطفى سليم، وألحان وتوزيع أحمد مصطفى، و يخرج حفلي الافتتاح والختام.

وتكرم الدورة السابعة للمهرجان كلاً من النجمة سوسن بدر، النجم رياض الخولي، الفنان حسن العدل، الفنان الشاب ميدو عادل، كما يُمنح الفنان العراقي مازن محمد مصطفى، في حفل الافتتاح درع سميحة أيوب التقديري.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام يوم 30 من الشهر الجاري، تكريم كل من الفنانة العراقية زهرة بدن، اسم الراحل الفنان ماهر سليم والذي تتسلمه نجلته أسماء سليم، الفنانة القديرة أمل الدباس من (المملكة الأردنية الهاشمية)، والفنان القدير عبدالله راشد من (الإمارات العربية المتحدة ).

كما تمنح بها الدكتورة مروة عودة جائزة أفضل شخصية شابة لعام ٢٠٢٢.

تقدم لعروض المهرجان بالدورة الحالية ٣٥٠، واختارت اللجنة ١٤ عرضًا مسرحيًا.

ويُقام على هامش المهرجان عدد من الورش منها: ورشة الارتجال المسرحي للمخرج الكبير خالد جلال، وورشة أخرى بعنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، ويقدمها واحد من أهم مدربي التمثيل فى العالم، وهو المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي.

المهرجان ترأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنطلق الدورة السابعة من المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.