الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات شرطة التموين تضبط 272 قضية لمخالفات المخابز

خبز
خبز
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

 و تمكنت خلال 24 ساعة في مجال مخالفات المخابز من ضبط  (15 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندي- عيني" – 297 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن–272 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 340 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (50,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" - 1,400طن دقيق بلدى مدعم "عيني").

كما ضبط 31 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13,750طن "سكرتموينى–أسمدة مدعمة" –810 إسطوانة بوتاجاز– 17900 لتر مواد بترولية)، بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى 1002,158 طن "مستندي – عيني" أبرزها (50,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي"–1,400 طن دقيق بلدى"عيني"–32,075 طن دقيق أبيض "عينى" –147,357 طن أرز أبيض "عيني" –656,715 طن أرز شعير "عيني"- 13,750طن "سكر تمويني– أسمدة مدعمة"–60,501 طن "سكر حر –زيت طعام –عدس - مكرونة –ملح – بقوليات – صلصة - نشا–أعلاف – منظفات"، وكذا ضبط ( 50100 عبوة مقرمشات – 1858 عبوة سجائر – 810 إسطوانة بوتاجاز – 17900 لتر مواد بترولية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. 

إدارات وأقسام شرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الأمن وقطاع الأمن العام السلع المدعومة السلع الغذائية الجرائم التموينية التموينية المكبرة إنتاج خبز ناقص الوزن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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