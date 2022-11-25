أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم الميلاد

شهدت الكنيسة الكاثوليكة، خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من الفعاليات المختلفة، اختتم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية، الرياضة الروحية لكهنة إيبارشيتي المنيا، والقوصية، وذلك في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

بدأ اليوم الختامي بصلاة القداس الإلهي، كما أنهى الأب عماد كميل اللعازري، لقاءات الرياضة الروحية، التي دارت حول "تحديات الكاهن"، ثم قدم صاحب النيافة بعض التوجيهات الرعوية، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا لجميع الآباء الكهنة خدمة مثمرة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الرياضات الروحية تأتي في إطار حرص نيافة المطران على توطيد شركة المحبة الأخوية بين جميع الآباء الكهنة، بإيبارشيتي المنيا، والقوصية.

والتقى الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأمريكا وكندا، وفد كنيسة سان جوزيف وسان مرقس للأقباط الأرثوذكس بكندا.

جاء ذلك بحضور القمص إميل باخوم، راعي كنيسة العذراء سيدة مصر للأقباط الكاثوليك، بمونتريال، وعدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمدينتي مونتريال، ولافال.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين كافة الحضور، حيث رحب وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بوفد الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسه صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، الزائر الرسولي بأمريكا وكندا، كما قدم وفد الكنيسة الكاثوليكية جزيل الشكر لوفد الكنيسة الأرثوذكسية، على حفاوة الاستقبال.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

صوم من الدرجة الثانية ويسمح بأكل السمك

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.