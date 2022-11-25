الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع بريطاني: اكتشاف مقبرة قويسنا امتداد عظيم للحضارة المصرية القديمة

كشف أثري
كشف أثري
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ثمن موقع "هيرتج ديلي" البريطاني المختص بالآثار اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لمقبرة قويسنا التي تضم مقابر أثرية تحتوي على عدد من المومياوات ذات ألسنة ذهبية، ووصفها بأنها امتداد عظيم للحضارة المصرية القديمة.

وكشف علماء الآثار بوزارة السياحة والآثار عن مومياوات ذات ألسنة ذهبية خلال أعمال التنقيب في محافظة المنوفية، وتم الاكتشاف خلال امتداد منطقة البحث في مقبرة قويسنا، وهي موقع دفن يحتوي على مئات المقابر من فترات مختلفة من تاريخ مصر.

- تمائم ذهبية على السنة المومياوات

وكشفت الحفريات عن عدد من المومياوات ، بعضها له لسان ذهبي أو تميمة موضوعة في فم المتوفى، كان القصد من هذه الممارسة التأكد من أن الموتى سيكونون قادرين على التواصل في الآخرة والتحدث أمام محكمة الإله المصري القديم أوزوريس.

و اكتشف علماء الآثار ممارسات دفن مماثلة في جميع أنحاء مصر، مثل اكتشاف فبراير 2021 في معبد تابوزيريس ماجنا في الإسكندرية ، أو في ديسمبر 2021 في موقع أوكسيرينخوس الأثري ، بالقرب من مدينة البهنسة الحديثة.

وبحسب مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن المومياوات في حالة سيئة من حيث الحفاظ عليها ، ومع ذلك ، وجد الباحثون أن العديد منها كانت مغطاة بصفائح رقيقة من الذهب ووضعت في توابيت خشبية، وعثر الفريق أيضًا على أواني فخارية وقطع أثرية ذهبية على شكل جعران وأزهار، بالإضافة إلى عدد من التمائم والأواني الحجرية الجنائزية.

وقال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة، "الجزء المكتشف حديثًا من المقبرة له أسلوب معماري مختلف، وتشير الدراسات المبكرة عن المدافن والمومياوات والمجموعة الجنائزية إلى أن هذه المقبرة استخدمت خلال ثلاث فترات مختلفة أواخر العصر المصري القديم ، والبطلمية ، وجزء من العصر الروماني".

كشفت الحفريات السابقة في قويسنا عن مئات المقابر والتوابيت الحجرية والتابوت الضخم المصنوع من الجرانيت الأسود لكاهن مهم.

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