الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطاني: «Cop 27» قمة تاريخية أقرت حق الإنسان في بيئة صحية

كوب ٢٧
كوب ٢٧
ads

وصف تقرير بريطاني، "Cop 27" بأنها قمة صنعت التاريخ لأنها أشارت، ولأول مرة في محادثات المناخ لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة، إلى الغذاء والأنهار والحلول القائمة على الطبيعة والحق في بيئة صحية، الذي أقر مؤخرًا بأنه حق من حقوق الإنسان.

وقال موقع "كربون بريف" البريطاني المتخصص في العلوم والطاقة وشؤون المناخ،إنه  تم تنظيم قمة هذا العام على خلفية مستويات قياسية من الجوع والجفاف لعدة سنوات، التي لا تزال تسيطر على أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية، وتم منح الزراعة والأمن الغذائي، الذي يُعتقد أنهما كانا معرضين لخطر الانسحاب من أجندة محادثات المناخ - تفويضًا أقوى وإجازة للحياة لمدة أربع سنوات من خلال "برنامج عمل كورونيفيا"، كما استضافت شرم الشيخ أول جناح للنظم الغذائية في مؤتمر الأطراف.

وخلال حدث جانبي في"COP 27"، اقترحت كولومبيا وفنزويلا إعادة إطلاق منظمة معاهدة تعاون الأمازون لعام 1978، وهي اتفاقية بين البرازيل وبوليفيا وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا لحماية غابات الأمازون المطيرة.

- تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أزمات الغذاء العالمية

وأشار الموقع إلى أن القرار النهائي، نص "بالأولوية الأساسية لحماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وتعرض إنتاج الغذاء للتغير المناخي، كما أنه يقر بأن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أزمات الغذاء العالمية والعكس صحيح، لا سيما في البلدان النامية.

باستخدام الاختصار لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الغذاء والأسمدة ، ولكن دون ذكر ذلك صراحة ، فإن النص يؤكد على أنه لا ينبغي استخدام الوضع الجيوسياسي العالمي وتأثيره على الطاقة والغذاء والأوضاع الاقتصادية كذريعة من أجل التراجع أو إلغاء الأولوية للعمل المناخي، كما لوحظ في الأشهر الأخيرة.

COP27 الأمن الغذائي البريطاني الاقتصاد الزراعة والأمن الغذائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-11-2022

اعرف أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

تقرير بريطاني: «Cop 27» قمة تاريخية أقرت حق الإنسان في بيئة صحية

دراسة حديثة تكشف فوائد إضافة العسل للنظام الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)