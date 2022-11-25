تقرير بريطاني: «Cop 27» قمة تاريخية أقرت حق الإنسان في بيئة صحية

وصف تقرير بريطاني، "Cop 27" بأنها قمة صنعت التاريخ لأنها أشارت، ولأول مرة في محادثات المناخ لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة، إلى الغذاء والأنهار والحلول القائمة على الطبيعة والحق في بيئة صحية، الذي أقر مؤخرًا بأنه حق من حقوق الإنسان.

وقال موقع "كربون بريف" البريطاني المتخصص في العلوم والطاقة وشؤون المناخ،إنه تم تنظيم قمة هذا العام على خلفية مستويات قياسية من الجوع والجفاف لعدة سنوات، التي لا تزال تسيطر على أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية، وتم منح الزراعة والأمن الغذائي، الذي يُعتقد أنهما كانا معرضين لخطر الانسحاب من أجندة محادثات المناخ - تفويضًا أقوى وإجازة للحياة لمدة أربع سنوات من خلال "برنامج عمل كورونيفيا"، كما استضافت شرم الشيخ أول جناح للنظم الغذائية في مؤتمر الأطراف.

وخلال حدث جانبي في"COP 27"، اقترحت كولومبيا وفنزويلا إعادة إطلاق منظمة معاهدة تعاون الأمازون لعام 1978، وهي اتفاقية بين البرازيل وبوليفيا وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا لحماية غابات الأمازون المطيرة.

- تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أزمات الغذاء العالمية

وأشار الموقع إلى أن القرار النهائي، نص "بالأولوية الأساسية لحماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وتعرض إنتاج الغذاء للتغير المناخي، كما أنه يقر بأن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أزمات الغذاء العالمية والعكس صحيح، لا سيما في البلدان النامية.

باستخدام الاختصار لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الغذاء والأسمدة ، ولكن دون ذكر ذلك صراحة ، فإن النص يؤكد على أنه لا ينبغي استخدام الوضع الجيوسياسي العالمي وتأثيره على الطاقة والغذاء والأوضاع الاقتصادية كذريعة من أجل التراجع أو إلغاء الأولوية للعمل المناخي، كما لوحظ في الأشهر الأخيرة.