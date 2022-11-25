الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج الفيروس المخلوي التنفسي؛ كونه "فيروسى" وليس "بكتيرى"، مشيرة إلى أنه لا يوجد لقاح له حتى الآن بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، فى حين يوجد علاج يتم إعطاؤه للأطفال في سن صغير لذلك يجب استشارة الطبيب المختص.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الفيروس المخلوي التنفسي، عبارة عن فيروس ذو أعراض تنفسية يتزايد انتشارة قبل بداية فصل الشتاء، ويصاب به معظم الأطفال عند بلوغهم عمر العامين، مضيفة أنه يسبب مرض خفيف شبية بالبرد، لكنه قد يتسبب فى إصابة الأطفال بمضاعفات شديدة مثل التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوى.

وأشارت إلى أنه قد يحتاج طفل إلى طفلين من كل 100 طفل تقل أعمارهم عند 6 شهور مصاب بعدوى الفيروس المخلوى إلى الدخول للمستشفيات لاحتياجهم إلى الأكسجين والسوائل الرئوية، مضيفة أن أوضاعهم تتحسن ويخرجون في غضون أيام.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض تتمثل في الحمى والرشح والإسهال والقئ واحتقان بالحلق، مشيرة أن عند ظهور الأعراض على الطفل يحتاج إلى زيارة الطبيب المختص لتلقى الرعاية والعلاج، وفى حالة ملاحظة صعوبة فى التنفس أو زرقان في الجلد على الأطفال يجب التوجه إلى المستشفى على الفور.