الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يؤكد ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة

قيس سعيد
قيس سعيد
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 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان لها - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.


وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع إهمال هذه الأملاك.


وأكد الرئيس التونسي - خلال اللقاء- أنه يجب الحفاظ على هذه الممتلكات حتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي، وخاصة في إطار الشركات الأهلية كما أعرب عن ذلك العديد من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

 

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