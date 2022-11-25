الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة دولية: أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب فى أوكرانيا

الحرب فى أوكرانيا
الحرب فى أوكرانيا
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قال مسؤول في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، إن أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب في أوكرانيا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم، أن اللجنة -التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتأسست في أعقاب حروب البلقان في التسعينيات- قد افتتحت مكتبًا لها في العاصمة الأوكرانية كييف في شهر يوليو الماضي؛ لمساعدة أوكرانيا على توثيق وتعقب الأشخاص المفقودين.

ونقلت الشبكة عن "ماثيو هوليداي"، مدير برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في أوروبا، قوله: إنه "من غير الواضح عدد الأشخاص الذين تم نقلهم قسرًا أو المحتجزين في روسيا أو الذين لا يزالون على قيد الحياة ومنفصلين عن أفراد عائلاتهم أو ماتوا ودُفنوا في مقابر مؤقتة".

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