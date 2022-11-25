فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (رسمية)، الخميس، دول العالم بـ"الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين شهداء تحتجزهم لديها".

وقالت الجبهة في بيان: "نطالب بوضع دول العالم ذات المعايير المزدوجة أمام مسؤوليتها في الضغط على الاحتلال لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة".

واعتبرت الجبهة أن "احتجاز إسرائيل للجثامين إمعان في الجريمة المستمرة المتمثلة بالاحتلال، وشكل من أشكال تعبير الاحتلال الصهيوني عن فاشيته وعنصريته الوحشية وضربه بعرض الحائط لكل القيم الإنسانية والقانونية".

وطالبت باعتبار ملف الجثامين المحتجزة من قضايا الأولوية الوطنية المطلوبة إثارتها في كل المحافل الشعبية والرسمية والدبلوماسية، كونها "جريمة مستمرة ليست بحق عائلات الشهداء فقط، بل بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعت الجبهة إلى "المشاركة في أوسع حملة إسناد وضغط للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان مستوطن احتجزه مسلحون فلسطينيون في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، "بعد جهود أمنية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية".