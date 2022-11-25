الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يبحث مع السعودية هجمات الحوثيين على الموانئ

مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
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بحث رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز، الخميس، مع نظيره السعودي فياض الرويلي، هجمات الحوثيين على موانئ النفط في اليمن وقضايا ذات اهتمام مشترك.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": "التقى رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، اليوم الخميس مع نظيره السعودي فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة للتحالف العربي نائب رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة مطلق بن سالم الأزيمع".
وأضافت أن اللقاء الذي انعقد في الرياض "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة في البلدين".
وذكرت أن رئيس الأركان اليمني أطلع نظيره السعودي وقائد القوات المشتركة "على مجمل التطورات الميدانية وهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية الأخيرة (التي استهدفت موانئ نفطية)".
وقال بن عزيز إن "مليشيا الحوثي الإرهابية، تواصل تعنتها وإصرارها على رفض السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذا لأجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة العربية" وفق الوكالة.
وأشاد "بدور التحالف العربي في دعم القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجوانب".
ونقلت الوكالة اليمنية عن رئيس الأركان السعودي تأكيده "استمرار دعم المملكة ودول التحالف العربي للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية".
وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط إدانات محلية ودولية.
وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي.
 

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