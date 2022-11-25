بوتين: سنرسل مزيدا من الأقمار الصناعية إلى الفضاء لمراقبة الأرض

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستزيد عدد أقمارها الصناعية في الفضاء لمراقبة الأرض.



وبحسب ما ذكرته وكالة أنبا “تاس” الروسية، فإن ذلك جاء خلال زيارة بوتين لمعرض التقنيات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وهو معرض لحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة يقام في إطار المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي 2022.



وأوضحت الوكالة، أنه تم إطلاع بوتين على المشاريع في مختلف المجالات، بما في ذلك الرصد البيئي للمناطق النائية، حيث أعرب مؤلفو المشروع عن أسفهم لأن "العقبة الخطيرة الوحيدة هي الوصول إلى صور القمر الصناعي"، لأنهم مضطرون حاليا للاعتماد فقط على البيانات الأجنبية ذات الوصول المفتوح لذلك، طلبوا من الرئيس أن يجعل صور الأقمار الصناعية الروسية - سواء الحالية أو المؤرشفة - أكثر سهولة.



وقال الرئيس "سنعمل بالتأكيد على زيادة كوكبة الأقمار الصناعية، وأن الطلب تم سماعه وفهمه".



وشهد الرئيس الروسي تقنية أخرى تساعد في توفير الوقود أثناء زراعة الحقول من خلال إنشاء طريق مثالي لمعدات الزراعة.



كما شاهد بوتين عرضا تقديميا للمشروع المشترك قدمه صانع الشاحنات الروسي "كامز أند إيدوس روبوتيك" للروبوت الصناعي إيدوس للحام القوسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وقال: "للأسف، فإن التقنيات الروبوتية الصناعية أقل تواترا في روسيا منها في كوريا الجنوبية، ولدى روسيا الآن فرصة لإصلاح ذلك الوضع الحالي يجبرنا على إنتاج كل شيء بأنفسنا بدلا من الشراء عبر صفقة".