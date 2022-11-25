منها اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.. أمسيات فنية وثقافية

“اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، عنوان اللقاء المفتوح الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها بشارع العروبة، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة.

وتشارك في اللقاء كلا من: لمياء لطفي استشاري الآليات الدولية وحقوق المرأة، وعضوة مؤسسة المرأة الجديدة مي صالح، كما تتضمن احتفالية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، افتتاح معرض فن تشكيلي نتاج ورش الرسم بالمكتبة بعنوان "لون العالم برتقالي".

وتهدف حملة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول. وستُغمر المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

ــ حفل الفنانة “تقى على” بقصر الأمير بشتاك

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي – بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء اليوم أيضًا، حفل غنائي للفنانة تقى على، بقيادة المايسترو مازن دراز.

هذا ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني من بينها: "الدوامة"، "ليل يا ليالي"، "سكن الليل"، وصبري عليك طال ".

وتخرجت الفنانة" تقى على"، من المعهد العالي للموسيقى العربية وحصلت على ماجستير علوم الموسيقى، شاركت بالغناء في عدد من أشهر الفرق المصرية منها، فرقة" المصريين "بقيادة الموسيقار هاني شنودة، فرقة" أم كلثوم "بالمعهد العالي للموسيقى العربية، فرقة" شرنوبيات "بقيادة الموسيقار صلاح الشرنوبي.

ــ التخت العربى وأعمال بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

كما تقدم فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض، في الثامنة مساء اليوم، حفلا فنيا على مسرح الجمهورية بعابدين.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي التي تعاون خلالها مع كبار المطربين وساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010.

ــ أغاني أفلام الرسوم المتحركة بمسرح دمنهور

وفي نفس التوقيت ــ الثالمنة مساء اليوم، يحتضن مسرح أوبرا دمنهور، حفل فرقة أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو محمد وهيدي، وإخراج هشام الطلي، حفل فني يضم أشهر أغنىات أفلام الرسوم المتحركة العالمية، بملابس الشخصيات ويصاحبها مشاهد تعرض على شاشة فى خلفية المسرح.

ومن فقرات الحفل أغاني: الجميلة والوحش، هركليز، علاء الدين، أنستازيا، أحدب نوتردام وفروزين بالإضافة لعدد من الأعمال الغنائية العالمية منها: يجب أن تحبني، سوف أبقى، سواي، أستطيع الرقص طوال الليل، العودة لسورينتو وبيلا تشاو.

الحفل أداء: منى رفلة، ومصطفى محمد، وجاكلين رفيق، وجولي فيظي، وعماد عادل، ووليد كريم، وإنجي محسن، وعزت غانم، وعمرو مدحت، وأسامة علي، وإبراهيم ناجي، وليلى إبراهيم، وسلمى الجبالي، وخالد سمير، وأحمد الشيمي، وميريتيا عماد.