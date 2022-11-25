أمطار غزيرة على المدن والقرى الساحلية بالبحيرة

تشهد المدن والقرى الساحلية التابعة لمحافظة البحيرة الآن تساقط الأمطار الغزيرة، وبالأخص مدن رشيد، وادكو، والمحمودية، وكفر الدوار، بالإضافة إلى مركز أبو المطامير.

كما امتدت الأمطار إلى مدينة كفر الدوار وأبو حمص ومدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالدفع بالمعدات الثقيلة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة رفع آثار الأمطار من شوارع المدن التي شهدت تساقط الأمطار.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة اليوم واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وتم التنبيه على استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة قد اتخذت عده إجراءات للاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، منها المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، وإتمام استعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وعمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه، وتوفير مصادر تغذية كهرباء بديلة، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.

يأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد المحافظة أمطارًا تبدأ خفيفة نهارًا وتكون متوسطة ورعدية مساء، وقد تغزر في فترات الليل بنسبة 50% تقريبًا، والتي سيصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها (40-50 كم/ ساعة)، واضطراب في الملاحة البحرية، حيث يصل ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.