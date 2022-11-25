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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم قطر 2022.. ريتشارليسون رجل مباراة البرازيل وصربيا

هدف ريتشارليسون الثاني
هدف ريتشارليسون الثاني
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حصل ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل على جائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل وصربيا التي أقيمت على ستاد لوسيل في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

 

ونجح ريتشارليسون في تسجيل هدفين قاد بهما البرازيل لتحقيق الفوز على صربيا في أولى مواجهات راقصي السامبا بمونديال قطر 2022.

 

وفاز منتخب البرازيل بهدفين سجلهما ريتشارليسون في الدقيقتين 63 و73 من عمر المباراة.

 

وتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثالث وصربيا في المركز الأخير وكلاهما بدون نقاط.

البرازيلي ريتشارليسون مباراة البرازيل وصربيا منتخب البرازيل منتخب صربيا مونديال قطر 2022

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