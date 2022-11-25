الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: لن يكون هناك حل دائم للصراع دون انسحاب روسيا من جميع الأراضى الأوكرانية

زيلينسكى
زيلينسكى
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أنه لن يكون هناك حل دائم للصراع دون انسحاب روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية.

 

وقال زيلينسكي "إن الهجمات على البنية التحتية المدنية تؤكد أن موسكو ليست لديها نية للتفاوض لإنهاء الحرب". حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء الخميس.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "المساعي إلى حل لا يشمل استعادة شبه جزيرة القرم هي مضيعة للوقت".. على حد تعبيره

 

يذكرأن، أعلن مسئولون من روسيا وأوكرانيا، أن الدولتين نفَّذتا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيراً للطرف الآخر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أفرجت عن 50 جندياً روسياً كانوا رهن الأسر لديها.

 

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على «تيليغرام»، إن أوكرانيا تسلَّمت 48 جندياً وضابطين من روسيا، من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.

 

وأضاف: «تمكنا من استعادة 19 مدافعاً عن ماريوبول، إضافة إلى 15 أسيراً من محطة تشرنوبيل النووية، وسبعة من جزيرة زميني (الأفعى)».

 

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، وهو رئيس جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية يخضع للسيطرة الروسية ومدعوم من موسكو، إن تبادلاً للأسرى مع كييف يجري بما يشمل 50 أسيراً من كل طرف.

وتبادلت كييف وموسكو حتى الآن أكثر من ألف أسير منذ بدء الصراع في فبراير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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