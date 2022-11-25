الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: الجمهوريون يتقدمون فى السباق لنيل مقاعد مجلس النواب المتبقية

مجلس النواب
مجلس النواب
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 يتقدم المرشحون الجمهوريون فى انتخابات الإعادة الخاصة بمجلس النواب وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي، بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي.

 

كان الديمقراطيون قد فازوا بالاغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ والحفاظ على السيطرة على عدد من المقاعد الرئيسية في مجلس النواب، لكن الجمهوريين في الأسبوع الماضي تجاوزوا بفارق ضئيل عتبة 218 مقعدًا في مجلس النواب.


والآن، بعد مرور أكثر من أسبوعين على الانتخابات النصفية، لا يزال هناك سباقان في مجلس النواب في كاليفورنيا وكولورادو.


وإذا صمد الحزب الجمهوري الحالي، فسيحصل الجمهوريون على 222 مقعدًا في مجلس النواب، بينما سيحصل الديمقراطيون على 213 مقعدًا.


ففي الدائرة 13 في كاليفورنيا، تقدم الجمهوري جون دوارتي على عضو مجلس الولاية السابق الديمقراطي آدم جراي بأقل من 600 صوت، مع فرز 99 بالمائة من الأصوات.


وفي الدائرة الثالثة في كولورادو، بعد فرز 99 في المائة من الأصوات، ارتفعت الأصوات لصالح النائبة الجمهورية لورين بويبرت بنحو 550 صوتًا على منافسها الديمقراطي آدم فريش، وهو هامش ضئيل للغاية أدى إلى بدء عملية إعادة فرز الأصوات بموجب قواعد انتخابات كولورادو.


كان فريش في مرحلة ما يتقدم على بويبرت المدعومة من ترامب بفارق 64 صوتًا والتي كان من المتوقع أن تفوز بالانتخابات بسهولة.

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