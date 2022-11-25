الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرف لبنان: عملية التدقيق لمحتويات المصرف أثبتت تطابق السبائك والنقود للسجلات

مصرف لبنان
مصرف لبنان
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 أعلن مصرف لبنان المركزي إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال والتي تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف المصرف - في بيان له - أن هذه الخطوة تأتي بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزا للشفافية في احتياطيات مصرف لبنان.


وأكد أن التدقيق بين أن محتويات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.

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وائل لطفي

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