الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باسم سمرة: «مؤمن بلعنة الفراعنة واللى بيمشى فى السكة دى بيتأذى»

باسم السمرة
باسم السمرة
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أكد الفنان باسم سمرة، أن والده ووالدته أكثر الناس الذين يحبهم في حياته ولكنه لا يتكلم عنهم لرغبته عدم دخول أسرته في أعمال الميديا والتمثيل، قائلًا: "أبويا وأمي أكثر ناس بحبهم في حياتي، وأمي نور عيني، وعملت معاهم فيلم اسمه صبيان وبنات وحجاب". 

رد باسم سمرة على اتهامه بأنه صاحب مزاج

ونفى الفنان باسم سمرة، خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس":"ما يشاع عنه بأنه صاحب مزاج، قائلًا: "أنا عملت مسلسل الكيف وكان اسمي مزاجنجي والناس بتخلط الحاجة ببعضها وبطلع شائعات، وأنا صاحب مزاج أني اشتغل كويس واكسب كويس". 

وكشف الفنان باسم سمرة، عن إيمانه بلعنة الفراعنة ومعرفته بقصص أشخاص تعرضوا لمأساة بسبب التنقيب على الآثار، قائلًا: "أنا مؤمن بلعنة الفراعنة، واللي بيمشي في السكة دي بيتأذي هو أو حد من أسرته".

وعن سيره في طريق الكشف عن الآثار والاتجار بها، قال: "محبش أمشي في السكة دي؛ لأني أرفض أني أتاجر بلحمي".

الاثار لعنة الفراعنة باسم سمرة السكة دي يتأذي اتهامه

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