الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة فى شمال العراق

بوتين
بوتين
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقد محادثات مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أكدا خلالها ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للوضع في شمال البلاد.

 

وذكر الكرملين - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الجانبين تبادلا الآراء بشأن تصاعد التوترات في شمال العراق، وتحدث الرئيس الروسي لصالح حل أى قضايا ناشئة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

 

وأضاف البيان أن بوتين والسوداني اتفقا على مواصلة التواصل بين البلدين على مختلف المستويات.


وأعلنت السلطات التركية في 20 نوفمبر الجارى أنها شنت غارات جوية على قواعد المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، كما أعلنت أن هذه القواعد اُستخدمت لشن هجمات على تركيا.


واستهدفت تلك الغارات قواعد حزب العمال الكردستاني والميلشيات الكردية السورية التي تقول تركيا إنها جناح من حزب العمال الكردستاني.


جاء ذلك بعد تفجير قنبلة قتلت ستة أشخاص وأصابت أكثر من ثمانين آخرين في شارع مزدحم في إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير بعد، على الرغم من أن تركيا ألقت باللوم على المسلحين الأكراد في الحادث، لكن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية نفيا تورطهما فيه.

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وائل لطفي

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